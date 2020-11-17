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Belediyeden Bayat Gediğine 1600 metre içme suyu hattı

Çorum Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmalara Bayat Gediğindeki içmesuyu hattı çalışmalarıyla devam edildi.

Güncel 17.11.2020, 15:38
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Belediyeden Bayat Gediğine 1600 metre içme suyu hattı

Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği sokaklarda yaptıkları 1600 metre içmesuyu hattı ile bölgenin içmesuyu problemini çözdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, program doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Aşgın, “Bayat Gediği 3, 33, 35, 39, 43, 44, 45. sokaklarda toplam uzunluğu 1600 metre olan içme suyu hat çalışması yaptık. Yeni yerleşim alanlarından biri olan bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışma programımızda olan bir yerdi. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

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