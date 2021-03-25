Belediye’den arazi düzenlemesi ihalesi

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 8 firma katıldı.

İlimiz merkez Silmkent mevkiinde yaklaşık 52 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden 1/1000 ölçekli parselasyon planlarının, dağıtım cetvellerinin yapılması ve tapuya tescil hizmet alım işini kapsayan, yaklaşık maliyeti de 186 bin TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi.

Buna göre Erkan Soylu tarafından 37 bin 960 TL teklif verilirken, Anka Harita İnşaat Mühendislik 72 bin 800 TL, Ateş Harita Mühendislik Hizmetleri 74 bin 620 TL, Elazığ Zemin Harita Mühendislik 89 bin 700 TL, Altıparmak İnşaat Harita Mühendislik 99 bin 840 TL, Kartotek Harita İnşaat Üretim ve Teknolojileri 114 bin 400 TL, Çubuk Harita Mühendislik 127 bin 556 TL ve Asbey Harita tarafından ise 200 bin 200 TL teklif sunuldu.

İhale Komisyonu Başkanı Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

