Belediye’den Anneler Günü’ne özel konser

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde önceki gün Anneler Günü münasebetiyle birbirinden güzel şarkı ve türkülerin seslendirildiği Anneler Günü Özel Konseri düzenledi.

Çorum’un yerel sanatçısı Melike Kaya’nın sahne aldığı konserde anneler ve Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri de müziklere eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, annelere karanfil hediye ederek günlerini tebrik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

