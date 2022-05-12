Belediye’den Anneler Günü’ne özel konser
Sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil eden çalışmalara ve projelere imza atan Çorum Belediyesi, birçok özel günde olduğu gibi Anneler Günü’nde de program düzenleyerek anneleri unutmadığını bir kez daha gösterdi.
Güncel 12.05.2022, 00:31
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Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde önceki gün Anneler Günü münasebetiyle birbirinden güzel şarkı ve türkülerin seslendirildiği Anneler Günü Özel Konseri düzenledi.
Çorum’un yerel sanatçısı Melike Kaya’nın sahne aldığı konserde anneler ve Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri de müziklere eşlik ederek gönüllerince eğlendi.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, annelere karanfil hediye ederek günlerini tebrik etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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