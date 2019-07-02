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Belediye’den 23 Nisan kavşağında değişiklik

Çorum Belediyesi 23 Nisan kavşağındaki çimli peyzajın yerine taşlı peyzaj yaptı.

Belediye’den 23 Nisan kavşağında değişiklik

Çorum Belediyesi 23 Nisan kavşağındaki çimli peyzajın yerine taşlı peyzaj yaptı.

02 Temmuz 2019 Salı 23:19
Belediye’den 23 Nisan kavşağında değişiklik

Belediye ekipleri Fatih Caddesi, Albayrak Caddesi ile Eşref Hoca Caddesi’nin keşiştiği 23 Nisan İlkokulu önündeki kavşakta peyzaj değişikliğine gitti. Kavşaktaki çimler yerine renkli taşlarla bir çalışma yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kavşaktaki değişiklikle ilgili, “Su ve zaman tasarrufu sağlamak için Fatih Caddesi üzerinde bulunan 23 Nisan Kavşağımızda susuz peyzaj çalışmamızı tamamladık. Hayırlı olsun.” açıklaması yaptı.

Öte yandan kavşakta yapılan yapay düzenleme ise vatandaşın tepkisini çekti. Bir vatandaş yapılan çalışmayı eleştirerek buradaki renklerin terör örgütü PKK’nın bayrağındaki renklere benzediğini dile getirerek kaldırılmasını istedi.

(Haber Merkezi)

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