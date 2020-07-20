Belediyeden 1250 metre yağmur suyu hattı

Şehrin muhtelif yerlerinde altyapı çalışanlarını devam ettiren Çorum Belediyesi, Buharaevler ve Ulukavak Mahallelerinin büyük bir bölümünü ilgilendiren 1250 metre uzunluğundaki yağmur suyu tahliye hattıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Bölgede aşırı yağışlarda yaşanan taşkın ve geri tepmelere çözüm üretmek açısından ivedilikle yağmursuyu tahliye hattı çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, "İyi planlama ve kararlılıkla Buharaevler ve Ulukavak Mahallelerini yakından ilgilendiren 1250 metre uzunluğundaki yağmursuyu hattını tamamladık. Yapımını tamamladığımız bu hat, aşırı yağışlarda bölgede oluşabilecek taşkınların ve su baskınlarının oluşmasını engelleyecek" dedi. Yağbat, altyapı güçlendirme çalışmalarını şehrin dört bir yanında devam ettirdiklerini söyledi.