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Belediye’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet-İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Belediye’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet-İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

07 Şubat 2020 Cuma 22:03
Belediye’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, Turhan Candan, Hak-İş Temsilcisi ve Hizmet İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, işyeri sendika temsilcileri ve Çorum Belediyesi çalışanları katıldı.

Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş arasında iki yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücretlerine birinci yıl yüzde 13, ikinci yıl ise yüzde 11 oranında zam yapılacak.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Hizmet İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, “Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen başta Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, belediye başkan yardımcılarına ve iş yeri sendika temsilcime şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Sendikamıza, Çorum Belediyesi’ne ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Hizmet-İş sendikasıyla toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, “Tüm çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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