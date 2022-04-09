Belediye’de 1400 işçinin ek zam protokolü tamamlandı

Bir süredir Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Çorum Belediyesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri tamamlandı. Başkan Aşgın, sahur vakti saat 02.00 sıralarında yaptığı canlı yayınla, Çorum Belediyesi personel şirketinde hizmet veren ve 1400 işçiyi yakından ilgilendiren ek zam protokolünde anlaşmaya varıldığının müjdesini verdi.

Başkan Aşgın, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımıza ‘Bugün bu iş bitecek’ talimatı verdim. İşçilerimize ayın 15’inde ek zam protokolü ile zamlı ücretlerini vereceğiz. Mesai arkadaşlarımla bu müjdeyi paylaşıyorum. Belediyenin tüm imkanlarını zorlayarak işçilerimizin maaşlarına en üst düzeyde iyileştirmeyi gerçekleştirdik” dedi.

Çorum Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçiler ile BELTAŞ’a bağlı Halk Et ve Halk Ekmek işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz haftalarda anlaşmayla sonuçlanmıştı. (Haber Merkezi)