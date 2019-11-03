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Belediye yöneticilerine eğitim

Çorum Belediyesi birim müdürlerine yönetim Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile hizmet içi eğitim semineri verildi.

Belediye yöneticilerine eğitim

Çorum Belediyesi birim müdürlerine yönetim Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile hizmet içi eğitim semineri verildi.

03 Kasım 2019 Pazar 19:19
Belediye yöneticilerine eğitim

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize ve finanse edilen ve Amasya Fimar Otel'de 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen eğitim kampına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil tarafından programın ilk gününde ‘İletişim Becerilerini Geliştirme ve Stres Yönetimi’ konulu eğitim semineri verildi.
Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil insanlara üslup ve yaklaşımın önemine değindi. Kişilerle ikili diyaloglarda beden dilinin öneminden söz eden Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil “Sözcükler dışında, yüz ifadeleri, vücut duruşu, kıyafetler, el ve kol duruşu, oturma biçimi, hitap şekli etkili iletişimde ve halkla ilişkilerde büyük önem arz eder. İletişimde beden dili ve ses tonun önemi oldukça önemlidir. İletişimde Söz yüzde 7, ses tonu yüzde 38, beden dili ise yüzde 55 etkilidir. İnsanlarla etkili iletişim etkili konuşma ve üsluba dayanır. Özellikle belediye gibi kurumsal kimliği olan çalışma alanlarında, vatandaşla doğru iletişim kurmanın, kuruma getireceği çok büyük faydalar getirir” dedi.


'Bütün personel eğitimden geçecek'
Amasya’da Türkiye Belediyeler Birliği’nin organizesi ve finansmanı ile gerçekleştirilen eğitim semineriyle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yıl sonuna kadar bütün personelin eğitimden geçeceğini belirtti.Çorum halkına en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Hemşehrilerimiz için aşk ile şevk ile gece gündüz çalışıyoruz. Sosyal hizmetlerimizle, alt yapı hizmetlerimizle, spordan kültüre bir çok alanda geldiğimiz günden bu zamana kadar bir çok hizmete imza attık. Hizmet kalitemizi artırmak adına eğitimin şart olduğunu, bütün personelin eğitim görmesi gerektiğini her zaman dile getirdim. Amasya’da masrafların tamamı Türkiye Belediyeler Birliği’nden karşılanmak suretiyle eğitim aldık. Eğitimimiz yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve motivasyon üzerine. İstiyoruz ki yöneticilerimiz büyük bir motivasyonla ve yönetim becerilerini geliştirerek şehrimizde daha güzel hizmetlere imza atsınlar. Altyapıdan sosyal hizmetlere, yardımlaşmaya, kültüre, fen işlerine bütün alanlarda hizmetin en güzelini versinler. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıklar. Bu eğitimlerimiz artarak devam edecek. Belediyemiz bünyesi içerisinde yaklaşık 2 bin çalışanımız var. Bu yılın sonuna kadar bütün personelimiz hemşehrilerimize hizmetin en iyisini vermek için eğitimden geçecekler. Hangi birime hangi eğitimi vermemiz gerekiyorsa o eğitimi alacaklar. Personelimizin dışında toplu ulaşımda görev yapan bütün şoförlerimizi eğitimden geçireceğiz. Bizim arzumuz şu eğitimin insanı yücelttiğini geliştirdiğini düşünüyoruz. Alanıyla işlgili eğitim alan personelimizin daha güzel hizmetler sunacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçteki hizmetlerimizin yanına personelimize eğitimi de koyuyoruz. Bu eğitimlerle beraber hemşehrilerimizi hizmetlerin. Çalışmaların en güzeliyle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Seminerin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil’e Çorum’un simgesi Saat Kulesi maketi hediye etti. 

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