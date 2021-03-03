Belediye yarı olimpik yüzme havuzu yaptırıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 11 milyon 589 bin 531 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Daha sonra ise tekliflere geçildi. Buna göre MFC Proje Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Karahan Medikal Sağlık İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından 8 milyon 216 bin TL’lik teklifte bulunuldu. İhalede CAKS Mimarlık Mühendislik 8 milyon 737 bin TL, Mehmet Feyzi Ataman ile HAS-PA Tekstil Gıda Tarım İnşaat 9 milyon 549 bin 549 TL; Aygün Akın Dek Taahhüt Enerji Yapı 9 milyon 837 bin TL; Gürselvi İnşaat ve Mühendislik 9 milyon 879 bin TL; Dörtçelik PVC İnşaat Gıda Hayvan Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti 11 milyon 498 bin TL ve Oğulhan İnşaat ve Turizm Proje firması ise 12 milyon 990 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, merkez Ulukavak Mahallesi Özgürevler 31. ve 33. sokakları arasında kalan 2 bin 850 metrekare parsel ile Gülabibey Mahallesi 271 ada /304 parselin batısında yer alan 2 bin 440 metrekare parselde iki adet yarı olimpik yüzme havuzu yapım işiyle ilgili sonucun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)