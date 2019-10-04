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Belediye Türk Halk Müziği Korosu çalışmalara başladı

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.

Belediye Türk Halk Müziği Korosu çalışmalara başladı

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.

04 Ekim 2019 Cuma 20:58
Belediye Türk Halk Müziği Korosu çalışmalara başladı

Her Pazartesi 8.00 ile 21.00 saatleri arasında Turgut Özal İş Merkezinde Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalışmalara tüm Çorum halkını davet eden Koro Şefi Arif Sadeçolak, “2006 yılında Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan ve o tarihten bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden Türk Halk Müziği koromuza katılmak isteyen müziğe gönül vermiş herkesi bekliyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl 90 kişilik bir koroyla sahne aldıklarını belirten Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sadeçolak, “Yeni başladığımız koro çalışmalarımızda bu yıl ki hedefimiz 150 kişilik bir korodur. Koromuza katılmak isteyenler Pazartesi günleri gerçekleştirdiğimiz koro çalışmalarımıza katılabilirler. Ayrıca Çorum'da sanata verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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