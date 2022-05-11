Belediye tretuvar ve kaplama işi yaptırıyor
Çorum Belediyesi Tretuvar ve Kaplama Yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.
Güncel 11.05.2022, 22:31
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.
Belediye’nin 6 bin metrekare bordür dizilmesi, 5 bin metrekare alanda 300 dozlu tretuar betonu yapılması işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 773 bin 810 TL olan ihalede Mustafa Tuna 641 bin 150 TL teklif verirken, Yeşilova Peysaj Besicilik Tarım Orman Ürünleri tarafından 888 bin 457 TL’lik teklif verildi.
Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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