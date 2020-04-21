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Belediye tretuar yapım ihalesi yaptı

Yavruturna, Gülabibey, Mimarsinan, Yeniyol, Akkent, Kale ve Bahçelievler Mahallelerinde tretuar yapılacak olması nedeniyle belediye tarafından tretuar yapıl işi ihale edildi.

21 Nisan 2020 Salı 21:10
Belediye tretuar yapım ihalesi yaptı

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 8 firma başvuru yaptı. Yaklaşık maliyeti 2.124.892,09 lira olarak belirlenen ihalede, Akkoza Yapı 1.139.17,37, Yıldırım Özgan 1.313.907,17 lira, Mustafa Tuna 1.392.182,95, Cengiz Gül 1.555.845,33, Kübiz İnşaat San. 1.655.779,85, Celal Çiçekçi 1.798.949,16 lira, Tekin Karo 1.944.117,22 ve Yeşilova Peysaj 2.066.543,68 lira teklifte bulundu. İhale sonucunun ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi. (Erkan BAYATLI)

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