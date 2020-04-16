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Belediye trafik işaretleme ve levha malzemesi alıyor

Çorum Belediyesi trafik işaretleme ve levha malzemesi alımı amacıyla ihale düzenledi. Belediye tarafından şehir içi ulaşım ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla cadde ve sokaklara monte edilmek üzere 33 kalemde işaretleme ve levha malzemesi alınması amacıyla gerçekleştirilen ihaleye 7 firma katılırken yaklaşık maliyeti 529.513,33 lira olan ihalede Avrasya Trafik 370.530 lira, Erhan Reklam ve Matbaacılık 389.470 lira, Ermak İnşaat 312.400 lira, Gökhan Dağdeviren 269.440 lira, Tandem Trafik Sistemleri 398.495 lira, Trasis Trafik Sistemleri 334.355 lira ve Üstün Nergiz Trafik firması ise 340.820 lira teklifte bulundu. (Erkan BAYATLI)

Belediye trafik işaretleme ve levha malzemesi alıyor

Çorum Belediyesi trafik işaretleme ve levha malzemesi alımı amacıyla ihale düzenledi. Belediye tarafından şehir içi ulaşım ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla cadde ve sokaklara monte edilmek üzere 33 kalemde işaretleme ve levha malzemesi alınması amacıyla gerçekleştirilen ihaleye 7 firma katılırken yaklaşık maliyeti 529.513,33 lira olan ihalede Avrasya Trafik 370.530 lira, Erhan Reklam ve Matbaacılık 389.470 lira, Ermak İnşaat 312.400 lira, Gökhan Dağdeviren 269.440 lira, Tandem Trafik Sistemleri 398.495 lira, Trasis Trafik Sistemleri 334.355 lira ve Üstün Nergiz Trafik firması ise 340.820 lira teklifte bulundu. (Erkan BAYATLI)

16 Nisan 2020 Perşembe 21:00
Belediye trafik işaretleme ve levha malzemesi alıyor
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