Belediye, ticaret, villa ve konut arsaları satacak

Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan villa-konut sitesi arsası, Çepni Mahallesinde bulunan ticaret arsası, Gülabibey Mahallesinde bulunan ticaret - konut arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa çıkartılacak” denildi.

Satışı yapılacak arsaların ihalesi yarın saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak. Arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/4-adet-arsa-satisi/ internet adresinden ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi)

