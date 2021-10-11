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Belediye, ticaret, villa ve konut arsaları satacak

Çorum Belediyesi,  Ayarık, İbrahimçayırı bölgeleri ile Gülabibey ve Çepni mahallelerinde bulunan ticaret, villa konut işaretli arsaları ihale ile satışa çıkartacak.

Güncel 11.10.2021, 01:07
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Belediye, ticaret, villa ve konut arsaları satacak

Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan villa-konut sitesi arsası, Çepni Mahallesinde bulunan ticaret arsası, Gülabibey Mahallesinde bulunan ticaret - konut arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa çıkartılacak” denildi. 
Satışı yapılacak arsaların ihalesi yarın saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak. Arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/4-adet-arsa-satisi/ internet adresinden ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi) 
 

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