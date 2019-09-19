Belediye, ticaret arsası satıyor

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada mülkiyeti Belediye’ye ait olan ve Çepni Mahallesi, 4742 ada 1 numaralı parselde bulunan yaklaşık 21 dönümlük ticaret alanı işaretli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Mmddesine istinaden bedelinin %50’si ihale kararının tebliğinden 15 gün süre içerisinde peşin, geri kalan kısmı ise 20 ayda ve 20 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla satışa çıkartıyor.

Açıklamada, “Çepni Mahallesi, 4742 ada 1 numaralı parselde bulunan arsanın ihalesi 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14.00’da Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)