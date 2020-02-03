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Belediye, THM Konserini iptal etti

Çorum Belediyesi, İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısıyla 4 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle 4 Şubat Salı günü yapılacak olan THM Konserini iptal etti. 

Belediye, THM Konserini iptal etti

Çorum Belediyesi, İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısıyla 4 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle 4 Şubat Salı günü yapılacak olan THM Konserini iptal etti. 

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:15
Belediye, THM Konserini iptal etti

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada; “Bölgede huzuru, barışı ve çatışmasızlığı sağlamak amacıyla İdlib'e giden birliklerimize rejim güçleri tarafından yapılan hain topçu atışı sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. 9 askerimizin de yaralandığı olay nedeniyle 04.02.2020 Salı günü Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek olan konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” denildi.

THM Konseri yarın akşam
THM Konseri yarın akşam
Son Güncelleme: 03.02.2020 12:17
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