Belediye sunucu bilgisayar alıyor

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı.

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve diğer birimlerde kullanılmak üzere 1 Adet Sunucu Bilgisayar alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 87 bin 66 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelenerek tekliflere geçildi.

Buna göre Netcom Bilgisayar Yazılım firması 74 bin 700 TL teklif sunarken, Entegres Bilişim Teknolojileri firması 92 bin 800, Arslan Uysal 96 bin 200 TL ve LTS Bilişim Teknolojileri firması ise 126 bin 880 TL teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinin sonrasında sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

