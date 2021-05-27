Belediye spor malzemesi alacak

Spor malzemesi alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkez Belediye Konferans Salonu’nda Belediye Destek Hizmetler Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 5 firma katılarak teklif verdi.

Firmaların belgelerini ve tekliflerini incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti 447 bin 30 lira olan ihalede en düşük teklifi 264 bin 127 lira ile Mets Spor Giyim verdi.

İhaleye katılan Finspor Şirketi 300 bin 917, Can Spor A.Ş. 304 bin 666, Muhsin Bora 323 bin 225 ve Rüya Catering Organizasyon 456 bin 216 lira teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın, firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı. (Haber Merkezi)

