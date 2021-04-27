Belediye sinyalizasyon altyapısını yeniliyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 464 bin 616 TL olan ihale Belediye sınırları içindeki 12 adet sinyalizasyonlu kavşakta altyapı yenileme, boru döşeme ve hat geçişleri ile kablo çekiminin yapılarak mevcut KKC cihazlarına bağlantılarının yapılması ve sinyal direklerine ve gruplara bağlanması yapım işini kapsadı.

İhaleye katılan firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra teklifleri açıldı. Buna göre Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makine İnşaat 319 bin 500 TL teklif sunarken, Asya Trafik Sinyalizasyon 543 bin 885 TL ve Retaş Altyapı Telekomünikasyon ve İnşaat Sanayi ise 560 bin 295 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

