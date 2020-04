Belediye sağlık çalışanlarına baharı getirdi

Özveri ve fedakârlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarının her zaman yanında yer aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronaviürsle mücadelede en büyük fedakarlık yapanlar arasında sağlık çalışanlarının başta geldiğini söyledi. Başkan Aşgın, "Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlık yapıyor. Özveriyle çalışıyorlar. Günlerdir, haftalardır evlerine gitmeyen sağlık çalışanlarımız var. Tüm sağlık çalışanlarına şehrimiz adına müteşekkiriz.” dedi.

Bu süreçte yaptıkları çalışmalarla sağlık çalışanlarının hep yanında olduklarını gösterdiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Sağlık çalışanlarımıza yönelik ücretsiz servis tahsis ettik, toplu taşımayı ücretsiz hale getirdik. Sağlık çalışanlarımıza yönelik çeşitli ikramlarımız oldu. Zaman zaman motivasyon ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu ziyaretlerimizin bir yenisini gerçekleştirdik. Bahar geldi her yer yeşillendi, çiçekler açtı. Bu çiçekleri sağlık çalışanlarımızın ayaklarına getirdik. Hastane bahçesinde 3 bin metrekarelik bir alanda çevre düzenlemesi, çiçek dikimi ve çim ekimi yaptık.” dedi.

Başhekimden Sezikli’den Başkan Aşgın'a teşekkür

Çorum Belediyesi’nin Hitit Üniversite Araştırma ve Eğitim Hastanesi bahçesinde gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür eden Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, Çorum Belediyesinin her zaman kendilerinin yanında olduğunu söyledi. Başhekim Sezikli, “Yaklaşık 10 gündür belediyemiz çevre düzenlemesi için geceli gündüzlü çalışıyor. Yeni bir hastane olduğumuz için haliyle eksiklerimiz var, bunların giderilmesi için belediyemiz her zaman destek oluyor. Ayrıca, Kovid-19 sürecinde de verdikleri her türlü destekleri için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.