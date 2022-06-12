Belediye personellerine etkili iletişim semineri

Eğitime her platformda destek veren Çorum Belediyesi çalışanlarına yönelik kişisel gelişim ve motivasyon seminerleri vermeye devam ediyor.

Çorum Belediyesi personellerine, Türkiye Belediyeler Birliği Uzman Eğitimci Gülsüm Gülnaz Gültekin, Etkili İletişim Semineri verdi. İletişimin kendini tanımakla başladığını ifade eden Gültekin, empati yapmak, hoşgörülü olmak ofis ortamında empati ve iletişim, beden dili, jestler ve mimikler konularında eğitim verdi.



