Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
94626
ALTIN
358.599
DOLAR
6.7555
STERLİN
8.3522
EURO
7.3734

Belediye personel alacak

Çorum Belediyesi, çeşitli birimlerinde çalıştırmak üzere alanıyla ilgili gerekli tecrübe, ehliyet, belge ve sertifikalara sahip kalifiye personel alacak.

Belediye personel alacak

Çorum Belediyesi, çeşitli birimlerinde çalıştırmak üzere alanıyla ilgili gerekli tecrübe, ehliyet, belge ve sertifikalara sahip kalifiye personel alacak.

07 Nisan 2020 Salı 14:45
Belediye personel alacak

İhtiyaç duyulan birimlerde çalıştırılmak üzere personel istihdam edileceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Buldozer Operatörü, Forklift (Telehandler) Operatörü, Şoför (Ağır Vasıta), Basınla İlişkiler Personeli ve Halkla İlişkiler Personeli mesleklerinde olmak üzere 7 kişilik kalifiye personel alımı yapılacaktır. Müracaat koşullarını sağlayan adaylar mülakata çağırılarak personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece http://cokis.corum.bel.tr adresi üzerinden ve 07.04.2020-08.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam
Karantina bölgeleri harici sayaç okumaya devam
Kapalı işyerlerine elektrik faturası uyarısı!
Kapalı işyerlerine elektrik faturası uyarısı!
Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılmaya başlandı
Bahçelievler İlkokulu’nun eski binası yıkılmaya başlandı
1 MİLYON 510 BİN
1 MİLYON 510 BİN
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim