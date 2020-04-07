Belediye personel alacak

İhtiyaç duyulan birimlerde çalıştırılmak üzere personel istihdam edileceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Buldozer Operatörü, Forklift (Telehandler) Operatörü, Şoför (Ağır Vasıta), Basınla İlişkiler Personeli ve Halkla İlişkiler Personeli mesleklerinde olmak üzere 7 kişilik kalifiye personel alımı yapılacaktır. Müracaat koşullarını sağlayan adaylar mülakata çağırılarak personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece http://cokis.corum.bel.tr adresi üzerinden ve 07.04.2020-08.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)