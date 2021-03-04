Belediye muhtarlık hizmet binalarına depo yaptırıyor

Muhtarlık Hizmet Binalarına Depo Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale dün Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’in makam odasında yapıldı.

İlimiz merkez mahallelerinde bulunan 11 adet Muhtarlık binasına her biri 10,92 metrekarelik ve 1 adet muhtarlık binasına ise 7,80 metrekarelik olmak üzere toplam 12 adet depo (Merkez Bahçelievler, Karakeçili, Üçtutlar, Ulukavak, Çepni, Çöplü, Akkent, Mimar Sinan, Gülabibey, Yavruturna, Buharaevler ve Kale Mahallesi Muhtarlığı) yapım işini kapsayan yaklaşık maliyeti 314 bin 236 TL olan ihaleye 6 firma katılarak teklif yaptı. Firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından teklifler açıldı. Buna göre Orhan Eliaçık 204 bin TL, Ramazan Yanar 210 bin TL, Orhan Selçuk Bulut 29 bin 500 TL, Eren Üzüm 259 bin 999 TL, Emre Topkara 298 bin TL ve Ömer Faruk Uysal ise 348 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

