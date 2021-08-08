Belediye, Muğla’ya ekskavatör gönderdi

Muğla’daki yangına müdahaleye Çorum Belediye söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere ekskavatör gönderdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Belediyemiz envanterindeki en büyük ekskavatörü Muğla’da yangına müdahale etmek için yola çıktı. Yüreğimiz yansa da hep birlikte başaracağız” dedi.

Çorum Belediyesi daha önceden de, Akdeniz bölgesinde meydana gelen yangınlara müdahale etmek amacıyla bölgeye ekip göndermişti. Bu ekipler, orman yangınlarına müdahale etmek için canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca Çorum Belediyesi, orman yangınının görüldüğü bölgelere gıda ve hijyen kolisi ile hayvanlar için yem ve mobil ikram aracını da bölgeye göndermişti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, orman yangınlarına karşı Çorum Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

