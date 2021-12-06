Belediye milyonluk üç arsadan 1 tanesini sattı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen arsa ihaleleri saat 14.00, 14.30 ve 15.00 saatlerinde gerçekleştirildi.

Muhammen bedelleri 3 milyon 700 bin, 10 milyon 500 bin ve 11 milyon 700 bin lira değerindeki bulunan 3 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulurken, arsalardan sadece birine teklif geldi.

Buna göre fiyatı en yüksek olan 11 milyon 700 bin TL muhammen bedelli arsayı Nurettin Yıldırım – Ahmet Çorumlu ortak girişimi 11 milyon 710 bin TL karşılığında satın aldı. İhale başkanlık makamının onayından sonra kesinleşecek.



(Volkan SINAYUÇ)

