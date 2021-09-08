Belediye Meclisi imar ağırlıklı toplandı

Meclis gündeminde ağırlıklı olarak imar maddeleri yer aldı.

Toplantıda, eski Terminal yanındaki eski Yunus Market’in bulunduğu

Ekmekçioğulları'na ait yerin mülk sahiplerince ticaret ve turizm alanı işaretlenmesi talebi kabul edildi.

Yine İnönü Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası karşısında merhum Osman Müftüoğlu’nun maliki olduğu boş arsanın konut ve ticaret alanı işaretlenmesi talebi de görüşüldü.

Ayrıca imar düzenlemeleri için İller Bankası’ndan kredi yetkisi istendi.

Millet Bahçesi restoran-kafenin 10 yıllığına kiraya verilmesi için de yetki alındı. (Süleyman ERDEN)

