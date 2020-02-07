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Belediye Meclisi yoğun gündemle toplandı

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı Meclis 1. Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisi yoğun gündemle toplandı

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı Meclis 1. Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında toplandı.

07 Şubat 2020 Cuma 00:20
Belediye Meclisi yoğun gündemle toplandı

Gündemin bir hayli yoğun olduğu Meclis’te Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde 5 kişilik özel güvenlik ekibi oluşturulması ve Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nde bazı branşlarda başarılı olan sporculara ödül verilmesiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Ankara yolu üzerinde ticari faaliyetlerini sürdüren bir firma için plan tadilatı yapılması, Ankara yolu mevcut ticari faaliyette bulunan alanda plan değişikliği, Çorum Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü’nün karşılıklı alacaklarına yönelik gayrimenkul trampası, iki ayrı birim müdürlüğünün yönetmelikleri, belediyeye ihtiyaç halinde hizmet aracı alımı için T cetveline işaretleme kararı ve 5 adet imar planı değişikliği teklifinin imar komisyonuna havalesi görüşüldü.

PARKA ŞEHİT EKER, SOKAĞA İSE ÇAKIROĞLU’NUN ADI VERİLDİ

Belediye Meclisi Toplantısı’nda Kale Mahallesi Ata 16. Sokak’ta bulunan parka Şehit Niyazi Eker’in, Kadeş Barış Meydanı’nın üstündeki sokağa ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun isminin verilmesine karar verildi. (Taner ŞİMŞEK)

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