Belediye Meclisi bugün toplanıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yönetiminde yapılacak olan toplantı saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda koronavirüs tedbirlerine uygun gerçekleştirilecek.

Yoğun bir gündemi bulunan toplantıda gayrimenkul satın alınması; Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gayrimenkul tahsisi; Sosyal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yönetmeliklerinde revize yapılması; bazı cadde ve sokaklarda isim değişikliği görüşülecek.

Belediye’nin 2021 yılı gelir tarifesinin de ele alınacağı toplantıda Karaağaç Köyü 101 ada 1 nolu parselde, Ayarık Mahallesi 4895 ada 1 nolu parselde, Kunduzhan Mahallesi 4469 ada 4 nolu parselde, Gülabibey Mahallesi 1102 ada 2 nolu parselde, Yavruturna Mahallesi 1864 ve 1865 ada ile çevresinde, Bahçelievler Mahallesi 171 ada 68 nolu parselde, Karakeçili Mahallesi 141 ada, Çepni Mahallesi 835 ada 2 nolu parselde, Üçtutlar Mahallesi 2640 ada 119 nolu parselde imar planı ve değişikleri de görüşülecek. 3 adet imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu’na havale edileceği toplantıda İlice Mahallesi 4226 ada 5 parseldeki imar planı değişikliği talebi de İmar Komisyonu’na havale edilecek. Gayrimenkul satın alınması için Başkan’a yetkinin görüşüleceği toplantıda ayrıca boş kadro iptal ve ihdası ile ilgili bir madde de ele alınacak.

(Haber Merkezi)