Belediye Meclisi bugün toplanacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde saat 14.00’de Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak olan toplantıda gündemdeki konular ele alınacak.

Ağırlıklı olarak Karaca Köyü, Bahçelievler Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Karakeçili Mahallesi ve diğer bölgelerdeki imar değişikliklerinin ele alınacağı toplantıda İskilip Belediyesi, Oğuzlar Belediyesi ve Laçin Belediyesi ile ortak hizmet projesi yapılması ile Gayrimenkul Satış, Takas, Tahsis, Trampa ve Kira işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu da görüşülecek.

(Haber Merkezi)

