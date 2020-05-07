Belediye, kuaför ve berberleri dezenfekte edecek

Tedbirler kapsamında çeşitli meslek ve esnaf gruplarından gelen dezenfekte taleplerini karşılıksız bırakmadıklarını, istisnasız açık olan tüm market, bakkal, eczane, banka, konfeksiyon vb. işletmeleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme sürecinde 11 Mayıs’tan itibaren açılacak kuaför ve berberleri düzenli olarak dezenfekte edeceklerini açıkladı. Başkan Aşgın, “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Kuaför ve berberleri düzenli olarak dezenfekte etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Koronavirüs salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele ettiklerini dile getiren ve yaptıkları çalışmaların örnek alındığının altını çizen Başkan Aşgın, “Bu süreçte her türlü önlemi aldık, en küçük bir zaafa mahal vermedik. Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı toplumsal alanları, ana caddeleri ve tüm kaldırmaları dezenfekte ettik. Hemşehrilerimize yaklaşık 500 bin maske dağıttık. Şehrin genelinde çok sayıda önleyici tedbir aldık ve denetimlerimizi hiç aksatmadan sürdürdük. Gelinen noktada Belediyemiz ve hemşehrilerimiz el birliğiyle bu süreci yönetiyor.” Dedi.

Esnaf dostu belediye

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum esnafına yönelik tüm çalışmaları istişare içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek “Esnaf dostu bir belediyeyiz. Bu zor günlerde de esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik.” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgelerle işyerlerini zorunlu olarak kapatan esnafımıza Ramazan ayı öncesinde 250 TL’lik alışveriş çeki hediye ettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanlarını geçici süreyle tedbir amaçlı kapatan kuaför, kahvehane, çay ocağı, kafe, berber ve oyun salonu sahiplerine Ramazan ayı öncesi yardım çeki hediye ettik. Çorum esnafının her zaman yanındayız. Esnaf dostu belediyecilik anlayışı gereği temel gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 250 TL değerindeki alışveriş çeklerini oluşturduğumuz ekiplerle esnaflarımızın evlerine ulaştırdık.” dedi.