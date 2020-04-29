Belediye, KSS 19. Cadde’yi genişletiyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, KSS 19. Cadde’de yol genişletme çalışmasını yerinde inceledi. Alt ve üstyapı çalışmalarının planlandığı gibi gittiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz günlerde bu yolun Cemilbey Caddesi’ne bağlanan kısmında çalışmalarımızı bitirip yolu asfalta hazır hale getirdik. Mevcut yolda da genişletme çalışmaları yapıyoruz. KSS 19. Cadde tamamlandığında Çorum Sanayi Sitesi için önemli bir bağlantı yolu olarak hizmet verecek” dedi.

(Haber Merkezi)