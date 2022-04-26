Belediye kanalizasyon ve yağmursuyu işi yaptıracak

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 4 milyon 972 bin TL olan ihalede iki firma teklif sundu.

2022 Yılı 1.Kısım Müteferrik Atıksu Ve Yağmursuyu Hattı yapım işini kapsayan ve bu kapsamda 150 mm HDPE Koruge boru ve 200mm, 300mm Muflu beton boru ile Atıksu Parsel ve Yağmursuyu Izgara Bağlantısı Yapılması 700 metre 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm Muflu Beton Boru Döşenmesi 7 bin metre, Baca Taban Elemanı, Gövde Bileziği ve Sfero Baca Kapağı konulması Yapımını kapsayan iş için Metin Hafriyat 3 milyorn 687 bin 700 TL, Kazım Kurt ise 4 milyon 298 bin 700 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

