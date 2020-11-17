Belediye kafe yaptıracak

Belediye Çay Ocağı- Kafe Yapım İşi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirdi.

Çorum Merkez Üçtutlar Mah. 124 Ada /1 parseldeki Belediye Hizmet Alanı olarak işaretli arsanın mimari projede vaziyet planında belirtilen 57 metrekarelik kısmına çay ocağı ve kafe yapım işini kapsayan ihaleye iki firma katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 382 bin 379 TL olan ihalede Emre Topkara 325 bin 300 TL, Hüseyin Sarı ise 397 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenerek resmi sonucun kendilerine bildirileceğini açıkladı.



(Haber Merkezi)

