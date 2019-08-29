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Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor

Çorum Belediyesi çocuklar için Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor.

Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor

Çorum Belediyesi çocuklar için Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 02:40
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor

7'den 70'e herkesime hitap eden ve kültürel çalışmaları ile bir birinden güzel etkinlikleri Çorumlular ile buluşturan belediye şimdide çocuklar için 4 gün sürecek şenlik düzenliyor. Kadeş Çocuk Şenliği adı altında düzenlenecek etkinlik 30 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında saat: 18.00 ile 21.00'da Kadeş Barış Meydanında gerçekleşecek. Etkinlik hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocuklarımızın bizim her şeyimiz yaz tatilinin son günlerinde onları okula motive etmek için Kadeş Çocuk Şenliğini düzenliyoruz şenliğimizde pamuk şeker, jonglör, kukla, illüzyon, animasyon gösterilerinin yanı sıra balon katlama, oyun parkı, ebru atölyesi, origami atölyesi ve uçurtma atölyesiyle minik dostlarımız doyasıya eğlenecek. Aşgın, birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı çocuk şenliğine tüm çocukları davet ediyorum dedi.

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