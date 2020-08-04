Belediye-İş Çankırı Korgun Belediyesiyle de anlaştı

Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese başta Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve Yazı İşleri Müdürü Hamide Gümüş’ e ve tüm işçilere teşekkür ettiklerini anlatan Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinin başta belediyemize sendikamıza ve tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)