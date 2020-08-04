Belediye-İş Çankırı Korgun Belediyesiyle de anlaştı
Çankırı Korgun Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Çorum Şubesi arasında devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Güncel 04.08.2020, 19:48
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Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese başta Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve Yazı İşleri Müdürü Hamide Gümüş’ e ve tüm işçilere teşekkür ettiklerini anlatan Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinin başta belediyemize sendikamıza ve tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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