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Belediye-İş Çankırı Korgun Belediyesiyle de anlaştı

Çankırı Korgun Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Çorum Şubesi arasında devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Güncel 04.08.2020, 19:48
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Belediye-İş Çankırı Korgun Belediyesiyle de anlaştı

Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese başta Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve Yazı İşleri Müdürü Hamide Gümüş’ e ve tüm işçilere teşekkür ettiklerini anlatan Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinin başta belediyemize sendikamıza ve tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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