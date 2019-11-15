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“Belediye ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz”

Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, yaptığı basın açıklamasında; dernek olarak Çorum’a hem il merkezinde hem de ilçe ve köylerde hizmet veren bir sivil toplum örgütü olduklarını belirterek, üyelerinin halk tarafından seçilmiş mahalle ve köy muhtarlarından oluştuğu dile getirildi.

“Belediye ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz”

Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, yaptığı basın açıklamasında; dernek olarak Çorum’a hem il merkezinde hem de ilçe ve köylerde hizmet veren bir sivil toplum örgütü olduklarını belirterek, üyelerinin halk tarafından seçilmiş mahalle ve köy muhtarlarından oluştuğu dile getirildi.

15 Kasım 2019 Cuma 21:30
“Belediye ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz”

Halka hizmet konusunda işbirliği yapılan kurumlar arasında Çorum Belediyesi’nin yeri ve öneminin ortada olduğunu dile getiren Kılcı, muhtarlarla belediyenin işbirliği ve uyumlu çalışmasının Çorumluların alacağı hizmete de son derece olumlu yansıdığını ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın hem adaylık sürecinde hem de seçildikten sonra muhtarlara yakın ilgi gösterdiğini anlatan Kılcı, göreve başlar başlamaz yapılan icraatlardan birinin de “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü”nün kurulması olduğunu kaydetti.

İki gün önce bir mahalle muhtarının mahallesine kurulacak baz istasyonu nedeniyle yaptığı hareket ve açıklamaların dernek üyelerini üzdüğünü anlatan Kılcı, hak arama ölçülerini saygı ve nezaket kurallarını aşan bu fevri hareketleri onaylamalarının mümkün olmadığını söyledi. Bu mahalle muhtarının belediye uhdesinde olmayan bir husus ile ilgili Belediye Başkanına yönelik yaptığı hareketlerin kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandığını dile getiren Yılmaz Kılcı, halkı belediye ve başkana karşı tahrik etmenin, muhtarlık sorumluluğu ile bağdaşmadığını söyledi. Kılcı, bu mahalle muhtarının yaptığı açıklamaların hiçbir şekilde dernek ve muhtarları bağlamadığını, Çorum’a hizmet için yola çıkan muhtarlar ve belediye yönetiminin bundan sonra da uyum içinde çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi. (Erkan BAYATLI)

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