Belediye, iki konut arsasını 8,6 milyona sattı
Çorum Belediyesi, Silmkent bölgesinde bulunan iki kat konut işaretli arsayı ihale ile sattı.
Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Ayarık bölgesinde bulunan ve imar planında iki kat konut alanı işaretli iki arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesine istinaden kapalı teklif açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ihale ile satıldı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda komisyon huzurunda düzenlenen ve iki arsanın satışını kapsayan ihaleye 3 kişi katıldı. Buna göre Silmkent’te mülkiyeti belediyeye ait olan villa arsalarından 6 bin 716 metrekare alana sahip 3 milyon 360 bin TL tahmini bedel üzerinden satışa sunulan arsaya iki kişi teklif verdi. Kapalı teklif zarflarının açılması ile birlikte Turkuaz Evler firması adına Nuri Oral’ın teklifinin 3 milyon 850 bin 500 TL olduğu görülürken, Mesut Doğan ve ortakları da 3 milyon 501 bin TL teklif verdi. Komisyon daha sonra açık artırmayı 3 milyon 850 bin 500 TL üzerinden başlattı. Uzun süren açık artırma 4 milyon 284 bin TL ile Nuri Oral’da kaldı.
Silmkent bölgesindeki 7 bin 993 metrekare alanlı ve 4 milyon TL tahmini bedelli arsa için ise tek teklif Şamlı Yapı adına Ferhat Şamlı’dan geldi. Kapalı teklifi açılan Ferhat Şamlı’nın 4 milyon 305 bin TL teklif ettiği görüldü. Açık artırması istenen Şamlı fiyatı 4 milyon 350 bin TL’ye çıkardı.
Buna göre iki arsanın satışından Belediye’ye 8 milyon 634 bin TL gelir sağlanmış oldu.
(Nurdan AKBAŞ)
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