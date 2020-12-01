Belediye, iki konut arsasını 8,6 milyona sattı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Ayarık bölgesinde bulunan ve imar planında iki kat konut alanı işaretli iki arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesine istinaden kapalı teklif açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ihale ile satıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda komisyon huzurunda düzenlenen ve iki arsanın satışını kapsayan ihaleye 3 kişi katıldı. Buna göre Silmkent’te mülkiyeti belediyeye ait olan villa arsalarından 6 bin 716 metrekare alana sahip 3 milyon 360 bin TL tahmini bedel üzerinden satışa sunulan arsaya iki kişi teklif verdi. Kapalı teklif zarflarının açılması ile birlikte Turkuaz Evler firması adına Nuri Oral’ın teklifinin 3 milyon 850 bin 500 TL olduğu görülürken, Mesut Doğan ve ortakları da 3 milyon 501 bin TL teklif verdi. Komisyon daha sonra açık artırmayı 3 milyon 850 bin 500 TL üzerinden başlattı. Uzun süren açık artırma 4 milyon 284 bin TL ile Nuri Oral’da kaldı.

Silmkent bölgesindeki 7 bin 993 metrekare alanlı ve 4 milyon TL tahmini bedelli arsa için ise tek teklif Şamlı Yapı adına Ferhat Şamlı’dan geldi. Kapalı teklifi açılan Ferhat Şamlı’nın 4 milyon 305 bin TL teklif ettiği görüldü. Açık artırması istenen Şamlı fiyatı 4 milyon 350 bin TL’ye çıkardı.

Buna göre iki arsanın satışından Belediye’ye 8 milyon 634 bin TL gelir sağlanmış oldu.

(Nurdan AKBAŞ)