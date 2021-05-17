“Belediye hizmet binasının yeni ihalesi önümüzdeki günlerde”

Yeni hizmet binasının sözleşmesinin 03.16.2017’de yapıldığını, 55 milyon lira maliyetle çıkılan ihalenin 43 milyonla bir firma tarafından alındığını kaydeden Aşgın, “İş bitim tarihi 13.09.2018’di. Fakat o dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve diğer etkenler nedeniyle firma ek süre istedi. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 83’lerde. Burada üç kez cezalı ek süre söz konusu oldu. İlgili firmaya 4 milyon lira ceza kesildi. Devamında 120 günlük bir ek süre daha istendi. Maliye Bakanlığı da mevcut firmayla devam edilsin diyerek 2 kez ek süre verdi. Bizim talebimiz ise sözleşmenin fesih edilmesinden yanaydı. Sonuç itibariyle Maliye Bakanlığı’nın da devreden çıkmasıyla Belediye olarak firmayla olan sözleşmeyi fesih ettik” dedi.



Belediye hizmet binasının tamamlama ihalesine önümüzdeki günlerde çıkacaklarını belirten Aşgın, bu ihaleye tüm müteahhitlerin katılımını beklediklerini söyledi.

Aşgın, ilgili ihalenin yapılabilmesi için bütçede bir ödenek bulunması gerektiğini belirterek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nde bulunan 7 milyon liranın Etüt Proje Müdürlüğü’ne aktarılması gerektiğini bildirdi.

İlgili gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. (Haber Merkezi)

