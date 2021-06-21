Belediye hizmet binası ikmal inşaatı ihale edildi

Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binasının ikmal yapım işi ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 33 milyon 565 bin TL olan ihalede 4 firma teklif sundu.

Yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle inşaatı uzun süredir duran belediyenin yeni hizmet binasının tamamlanması için tekrar ihale yapıldı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleşen ihalede 4 firma teklif sundu.

Yaklaşık maliyetin 33 milyon 565 bin 54 TL olduğu ihalede Özen-El İnşaat ve Bulut Park İnşaat iş ortaklığı 28 Milyon TL, N. Doğuş İnşaat 32 Milyon 750 bin TL, Oğulhan İnşaat 34 Milyon 919 TL, Hera Teknik Yapı ise 38 Milyon TL teklif verdi. Oğulhan İnşaat’ın teklifi evrak eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın, ihalede sunulan tekliflerin değerlendirileceğini ve onay sürecinden sonra firmalara resmi yazıyla bildirileceğini ayrıca sınır değer tespitinin altında kalan firmanın da ihale dışı kalacağını kaydetti.

(Haber Merkezi)

