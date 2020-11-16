Belediye hizmet binası baştan aşağı temizlendi

Koronavirüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında şehir genelinde olduğu gibi, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda da temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çorum Belediyesi, tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda Çorum Belediyesi hizmet binası içerisinde tüm odalarda temizlik çalışması ve dezenfekte çalışması yapan belediye, halkın yoğun olarak kullandığı koltuk, kapı, numaratör gibi eşyaları detaylı bir şeklide temizlendi. Her zaman halk sağlığını ön plana aldıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum Belediyesi olarak dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı belediye hizmet binamızı herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için önlem amaçlı detaylı bir şekilde temizledik.” dedi.

Çöplü, maske + mesafe ve hijyen kuralını hatırlatarak koronavirüsü hep birlikte yeneceklerinin altını çizdi.