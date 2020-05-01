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Belediye, her eve yıkanabilir maske dağıtacak

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında her eve yıkanabilir maske dağıtımı yapacak.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:35
Belediye, her eve yıkanabilir maske dağıtacak

Koronavirüsün ilk görülmeye başladığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan takdir toplayan Çorum Belediyesi, şimdi de her eve nano teknoloji ile üretilen ve yıkanabilir özelliği olan maskelerden dağıtacak. Çorum’da yaşayan 20 yaş üstü herkese bu maskelerden ulaştıracaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha önce 300 bin maske dağıtacaklarını açıkladıklarını, bunun 250 bin adedini dağıttıklarını söyledi. Başkan Aşgın, nano teknoloji ile üretilen 200 bin maskenin de dağıtılmasıyla birlikte Çorum’da 500 bin adet maske dağıtımı yapmış olacaklarını kaydetti.

Çorum Belediyesi olarak bugüne kadar pazar yerleri ve iş yerleri başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerden Çorum halkının evlerine kadar maske dağıtımına devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, “Koronavirüsle mücadele süresinin uzaması ile birlikte vatandaşlarımızın maske konusunda sıkıntı çekmemesi adına nano teknoloji ile üretilen, yıkanılabilir ve uzun süreli kullanım sağlayan maskeleri hemşehrilerimizin evlerine kadar ulaştıracağız. Çorum’da yaşayan 20 yaş üstü vatandaşlarımızı tek tek, kapı kapı dolaşıp hazırlanan 200 bin adet maskeyi kendilerine teslim edeceğiz. Gençlik ve Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizdeki personelimiz tarafından paketlenen maskelerimiz, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren belediyemizin tüm birimlerinde çalışan personelimiz tarafından dağıtılmaya başlanacak.” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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