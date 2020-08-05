Belediye, Gülabibey’in yağmur suyu sorununu kökten çözüyor

Gülabibey Mahalle Muhtarlığı önünden Sülüklü Deresine kadar olan 650 metrelik kısımda yapılan çalışmaları Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Su ve Kanalizasyon Müdürü Said Toraman’dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Çorum’da üstyapı ile ilgili güzel çalışmalar yaptıklarını bunun yanında altyapıyı da ihmal etmediklerinin altını çizen Başkan Aşgın, sorunlu tüm bölgelerde çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Gülabibey Mahalle Muhtarlığı önünün yağmur suyu noktasında problemli noktalardan biri olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Muhtarlığımızın önünde yağmur sonrası birikintiler oluşuyordu ve araçlar ve yayalar büyük sıkıntı yaşıyordu. Burası, bizim öncelik verdiğimiz yağmur suyu şebeke projelerinden biri idi. Dün itibariyle çalışmalarımızı başlattık. Yapacağımız 650 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ile Kale Mahallesinin belli kesimleri ve Gülabibey Mahallesinin önemli bir kısmının yağmur suyunu bu bölgede toplayıp Sülüklü Deresine akıtacağız. Bu bölgedeki yağmur suyu problemini çözeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan yağmursuyu hat çalışmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Muhtar Belli, “Mahallemizin bazı bölgelerinde yaşanan yağmursuyu sorunun giderilmesi noktasında önemli bir çalışma başladı. Bu çalışma sonrasında ikinci etapta yapılacak çalışmalarla inşallah mahallemizdeki yağmursuyu baskınları ve su birikintileri tamamen sona erecek. Yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm belediye personeline teşekkür ediyorum.” diye konuştu.