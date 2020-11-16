Belediye, Fevzi Çakmak 3. Caddenin içme suyu ve yağmur suyu hatlarını yeniledi

Caddede yapılacak olan asfaltlama çalışması öncesi caddenin altyapısını baştan sona yenilediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Mevcut içmesuyu hatlarımızı daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı içme suyu borularıyla yeniledik. Bölgede ayrıca yağmur yağışları sonrası görülebilecek sel ve baskınların önüne geçmek için yağmursuyu hattının da yapımını tamamladık. İleriye dönük olarak yeni açılacak yollar için atık su hat çalışmamızı da tamamladık.” dedi.

Zahir, Çorum için aşkla çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.