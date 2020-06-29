Belediye elektrik malzemesi alım ihalesi yaptı

Yaklaşık maliyetin 194 bin 21 lira 67 kuruş olarak hesaplandığı ihalede Arma Elektrik 184 bin 514 lira 50 Kr., İpek Hırdavat ise 162 bin 440 lira teklifte bulundu. İhale sonuçlarının yapılacak incelemenin ardından ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi. (Haber Merkezi)