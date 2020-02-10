Belediye ekiplerinden sabaha kadar tuzlama

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sabaha kadar sürdürdüğü bildirildi.

Yapılan paylaşımda kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanmaya karşı ekiplerin gece boyunca görev yaptığı dile getirilerek “Ekiplerimiz -10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)