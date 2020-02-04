Belediye, dijital video montaj kursu açacak

Buhara Kültür Merkezi ve Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde açılması planlanan dijital video montaj kursu için kayıtların başladığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, günümüzde özellikle gençlerin video işleme programlarına olan ilgisinin kendilerini böyle bir kurs açmaya yönlendirdiğini söyledi. Kursların, amatör alanda kamera çekimi ve video işleriyle uğraşanlar için bulunmaz bir fırsat olacağının altını çizen Aşgın, tüm gençleri dijital video kursuna katılmaya davet etti.

Buhara Kültür Merkezi ve Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde başvuruları alınan kursta project oluşturma, çekimleri dahil etmek ve organize etmek,sequence sıralaması oluşturmak ve timeline aktarıma,video kurgu,kurguda kullanılan kısa yol tuşları, çekim (clip) boyutunu ayarlamak, Yazı (Titles) ile çalışmak, Yazı ile animasyon, clipler arası geçiş (Transitions), anahtar kare mantıkları (Key frames), ses ile çalışmak, ses eklemek (Audio Tracks), çekimin hızı ile çalışmak (Speed ramps), efektler ile çalışmak, Premier'de renk düzenleme zenginleştirme araçları ile çalışmak ve biten projeyi dışa aktarmak (Exporting) ve kayıt sistemleri dersleri verilecek.

(Haber Merkezi)