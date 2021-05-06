Belediye'den eşya, gıda ve giysi yardımı
Güncel 06.05.2021, 22:32
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Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Abdullah’ın evine giderek ihtiyaçlarını tespit etti. Yapılan inceleme sonrası aileye halı ve gıda malzemesi yardımı yapıldı. Abdullah ve 7 kardeşine de bayramlık elbise hediye edildi. Bayramlık kıyafetleri alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Iraklı Abdullah ve ailesi, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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