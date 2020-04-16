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Belediye'den esnafa dezenfektan ve maske

Çorum Belediyesi, insan yoğunluğunun fazla olduğu merkezi iş yerlerine dezenfektan ve maske dağıttı. 

Belediye'den esnafa dezenfektan ve maske

Çorum Belediyesi, insan yoğunluğunun fazla olduğu merkezi iş yerlerine dezenfektan ve maske dağıttı. 

16 Nisan 2020 Perşembe 19:51
Belediye'den esnafa dezenfektan ve maske

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı yoğun çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Çorum Belediyesi, bu kez ana cadde üzerinde bulunan esnafa dezenfektan ve maske dağıtımı yaptı. Cadde üzerinde bulunan esnafı tek tek dolaşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, esnafı genelgelere uygun hareket etmesi için uyardı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını tüm esnafa ileten Lemzi Çöplü, ziyaret ettiği iş yerlerinde dezenfektan ve maske dağıttı. 
Çorum Belediyesi, işyerlerine dezenfektan ve maske dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edecek. 
'Esnaftan belediyeye teşekkür' 
Kendilerine yönelik hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden işyeri sahipleri de Belediyenin ücretsiz dezenfektan dağıtmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca dezenfektan ve maske bulmakta zorlandıklarını ifade eden iş yeri sahipleri, belediyenin bu ürünleri kendilerine kadar getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

(İHA)

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