Belediye çöp kovası ve ayağı satın alıyor

Çöp Kovası ve Ayağı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ana cadde ve sokaklara konulmak üzere 500 adet Çöp Kovası ve 200 adet Çöp Kovası ayağı alımı yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 108 bin 285 TL olan ihalede Kentmetal Endüstri tarafından 76 bin 700 TL, K.K. Mühendislik Elektrik tarafından 111 bin 127 TL, Merida Park Ekipmanları tarafından 112 bin 800 TL ve Mertoğlu Kent Mobilyaları firması tarafından ise 123 bin TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Sayın firmalara sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Uğur GÖRKEM)

