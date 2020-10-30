Belediye çiçek alıyor

Mevsimlik Çiçek Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Daha sonra ise teklifleri açıldı. Buna göre Balabanlar Süs Bitkileri 115 bin 325 TL, Kristal Merk. Yapı 131 bin 250 TL ve Nurcan Günay ise 152 bin 250 TL teklif sundu.

Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü’nce park ve yeşil alanlara dikilmek amacıyla toplam 175 bin adet mevsimlik çiçek alımını kapsayan ihalenin sonucu firmalara resmi yazıyla bildirilecek.

(Haber Merkezi)